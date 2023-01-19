مراسيم سلفة الكهرباء صدرت

ستغذي وزارة المال حساب الخزينة في مصرف لبنان والمعروف بالحساب ٣٦ بقيمة سلفتي الخزينة اللتين أقرتهما حكومة تصريف الأعمال لصالح كهرباء لبنان، الأولى بقيمة ٦٢ مليون دولار ثمن ٦٦ ألف طن من الغاز أويل و٥٤ مليون دولار من أجل صيانة المعامل، وبموجب هذه التغذية التي ستحصل عمليا على الورق فقط، سيحجز مصرف لبنان هذه الأموال لصالحه، ليصدر في مقابلها رسالة ضمانات لشركة vitol المستوردة للغاز أويل بأنها ستحصل على مستحقاتها.