الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
12
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
12
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مراسيم سلفة الكهرباء صدرت
الكاتب:
بسام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-19 | 13:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مراسيم سلفة الكهرباء صدرت
0
min
مراسيم سلفة الكهرباء صدرت
مراسيم سلفة الكهرباء صدرت
ستغذي وزارة المال حساب الخزينة في مصرف لبنان والمعروف بالحساب ٣٦ بقيمة سلفتي الخزينة اللتين أقرتهما حكومة تصريف الأعمال لصالح كهرباء لبنان، الأولى بقيمة ٦٢ مليون دولار ثمن ٦٦ ألف طن من الغاز أويل و٥٤ مليون دولار من أجل صيانة المعامل، وبموجب هذه التغذية التي ستحصل عمليا على الورق فقط، سيحجز مصرف لبنان هذه الأموال لصالحه، ليصدر في مقابلها رسالة ضمانات لشركة vitol المستوردة للغاز أويل بأنها ستحصل على مستحقاتها.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
سلفة الكهرباء
لبنان
التالي
قبل ساعات من نهائي خليجي 25...ضحايا في تدافع بمحيط ملعب البصرة
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:23
لبنان أمام مفترق طرق.. وتهديد بوصول الدولار الى 100 ألف (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:23
لبنان أمام مفترق طرق.. وتهديد بوصول الدولار الى 100 ألف (الشرق الأوسط)
0
صحف اليوم
23:48
لبنان على موعد مع مزيد من المواقف الضاغطة.. (الجمهورية)
صحف اليوم
23:48
لبنان على موعد مع مزيد من المواقف الضاغطة.. (الجمهورية)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بين القضاء اللبناني والوفد القضائي الاوروبي تنسيق في الملف المالي ولكن...
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بين القضاء اللبناني والوفد القضائي الاوروبي تنسيق في الملف المالي ولكن...
0
أخبار لبنان
12:36
الخارجية ومجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان: لضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية
أخبار لبنان
12:36
الخارجية ومجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان: لضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:41
مباراةٌ في السعودية تجمع نجوم العالم ونهائي كأس الخليج في العراق
رياضة
14:41
مباراةٌ في السعودية تجمع نجوم العالم ونهائي كأس الخليج في العراق
0
أخبار دولية
14:28
حضور لافت للسعودية في مؤتمر دافوس ٢٠٢٣
أخبار دولية
14:28
حضور لافت للسعودية في مؤتمر دافوس ٢٠٢٣
0
أخبار دولية
14:25
ايران واميركا وجهًا لوجه في نيويورك؟
أخبار دولية
14:25
ايران واميركا وجهًا لوجه في نيويورك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بين القضاء اللبناني والوفد القضائي الاوروبي تنسيق في الملف المالي ولكن...
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بين القضاء اللبناني والوفد القضائي الاوروبي تنسيق في الملف المالي ولكن...
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-18
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-18
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
0
امن وقضاء
09:52
التحكم المروري: قطع السير على تقاطع قصقص بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين
امن وقضاء
09:52
التحكم المروري: قطع السير على تقاطع قصقص بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين
0
أخبار دولية
14:05
النواب الألمان يعترفون بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية "إبادة جماعية" في حق الأيزيديين
أخبار دولية
14:05
النواب الألمان يعترفون بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية "إبادة جماعية" في حق الأيزيديين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
أهالي ضحايا تفجير المرفأ: "في قضيتنا لا رمادي!"
تقارير نشرة الاخبار
14:13
أهالي ضحايا تفجير المرفأ: "في قضيتنا لا رمادي!"
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:41
مباراةٌ في السعودية تجمع نجوم العالم ونهائي كأس الخليج في العراق
رياضة
14:41
مباراةٌ في السعودية تجمع نجوم العالم ونهائي كأس الخليج في العراق
0
أخبار دولية
14:28
حضور لافت للسعودية في مؤتمر دافوس ٢٠٢٣
أخبار دولية
14:28
حضور لافت للسعودية في مؤتمر دافوس ٢٠٢٣
0
أخبار دولية
14:25
ايران واميركا وجهًا لوجه في نيويورك؟
أخبار دولية
14:25
ايران واميركا وجهًا لوجه في نيويورك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بين القضاء اللبناني والوفد القضائي الاوروبي تنسيق في الملف المالي ولكن...
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بين القضاء اللبناني والوفد القضائي الاوروبي تنسيق في الملف المالي ولكن...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
في انتخابات الرئاسة.. القديم على قدمه
تقارير نشرة الاخبار
14:16
في انتخابات الرئاسة.. القديم على قدمه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
هل من رهائن في قضية انفجار المرفأ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:15
هل من رهائن في قضية انفجار المرفأ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
أهالي ضحايا تفجير المرفأ: "في قضيتنا لا رمادي!"
تقارير نشرة الاخبار
14:13
أهالي ضحايا تفجير المرفأ: "في قضيتنا لا رمادي!"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
نواب يواجهون التعطيل بالاعتصام داخل المجلس.. أي كفة ستغلب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
نواب يواجهون التعطيل بالاعتصام داخل المجلس.. أي كفة ستغلب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
2
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
03:55
بعد أن خطف شاباً وقتله في السّويد وهرب إلى لبنان... وأخيراً عُثر عليه!
أمن وقضاء
03:55
بعد أن خطف شاباً وقتله في السّويد وهرب إلى لبنان... وأخيراً عُثر عليه!
4
فنّ
06:41
صباح الجزائري تنشر صورة ابنها اللبناني.. شاهدوه مع زوجته في عقد قرانه (صورة)
فنّ
06:41
صباح الجزائري تنشر صورة ابنها اللبناني.. شاهدوه مع زوجته في عقد قرانه (صورة)
5
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع
6
أخبار سياسية
04:45
نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة
أخبار سياسية
04:45
نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة
7
اخبار البرامج
05:16
زينب تواجه طليقها أحمد في "أحمر بالخط العريض"... فهل سمح لها أن تقابل طفليها؟
اخبار البرامج
05:16
زينب تواجه طليقها أحمد في "أحمر بالخط العريض"... فهل سمح لها أن تقابل طفليها؟
8
اخبار البرامج
06:45
سيّدة خانت زوجها وواجهته مع عشيقها..."أرسلتُه إليه ليؤكد له علاقتنا"!
اخبار البرامج
06:45
سيّدة خانت زوجها وواجهته مع عشيقها..."أرسلتُه إليه ليؤكد له علاقتنا"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store