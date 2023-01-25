حراك الرئاسة... حركة بلا بركة!

لا خرق جدياً في الأفق بعد شهرين و25 يوماً من بدء الشغور الرئاسي

"حركة بلا بركة"... هكذا يمكن وصف المحاولات الجارية لخلق دينامية في الملف الرئاسي.



من بين هذه الدينامية، ما يحاول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط القيام به تحت عنوان أنه "لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال وأنه لا بد من تحريك الجمود الحاصل رئاسيا".