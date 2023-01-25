بدري ضاهر خارج القضبان... كيف هي الصورة من أمام منزله؟

كيف هي الصورة من أمام منزل بدري ضاهر؟

قرر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اطلاق جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر.



ومن بين المخلى سبيلهم، المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر الذي كان موقوفاً في مركز أمن الدولة، وقد إنتقل على الفور للقاء أفراد عائلته.

فكيف هي الصورة من أمام منزله؟