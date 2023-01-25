أهالي ضحايا انفجار المرفأ يعتصمون أمام منزل عويدات

تحرك لأهالي ضحايا إنفجار المرفأ إحتجاجاً على ما يشهده الملف

مع الإفراج عن الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، تداعى أهالي ضحايا إنفجار المرفأ الى تجمع في مركز جمعية الأهالي، قبل أن يتوجهوا الى منزل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.



فماذا في التفاصيل؟