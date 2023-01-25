معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي... فما هو تاريخه؟

تاريخ معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس..



من يقوده الحظ أو الصدفة إلى زيارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس يجد نفسه في قلب تحفة.



مبان مختلفة من زمن مضى.



يحاول الزائر فهم هذه الدهشة التي تشعره بها ابنية الاسمنت الضخمة، و إن كانت متروكة..