شركة Ctex ومقلد معاقبان أميركيا ومصرف لبنان يتنصل من أي مخالفة قد تكون ارتكبتها

بحسب المعلومات المتوفرة كانت شركة CTEX EXCHANGE على معرفة أن عقوبات أميركية قد تطالها مع رئيسها حسن مقلد على خلفية ما اتهم به مقلد من علاقات مالية بحزب الله، وأنه يلعب دورًا رئيسيًا في تمكين حزب الله في مواصلة استغلال وتفاقم أزمة لبنان الاقتصادية.مقلد تلقى خبر فرض العقوبات عليه وعلى شركته لحظة وصوله إلى جنيف فقرر العودة فورا إلى بيروت التي وصلها مساء الأربعاء ليبدأ مشاورات مع مصرف لبنان كي تصدر الشركة بيانا تعلق فيه على العقوبات الأميركية.