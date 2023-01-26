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في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج

في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج

منذ ساعات قبل الظهر تجمع بعض من أهالي ضحايا الرابع من آب ومعهم نواب تغييريون ومعارضون وناشطون أمام قصر العدل، تضامناً مع القاضي طارق البيطار ورفضاً لقرارات القاضي غسان عويدات.

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