هل إلتزمت الصيدليات بالإضراب؟

هذه كانت صورة عدد من الصيدليات يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة والسبب: التزامها بالاضراب الذي دعت اليه نقابة الصيادلة بعد توقّف المستوردين والموزّعين عن تسليمِ الدواء للصيدليات عند كل تبدّل في سعر الصرف بانتظار صدور مؤشّر الدواء تجنّباً للخسارة.



أما الصورة بعد الثانية عشرة، فهي كالتالي: اعادة فتح أصحاب الصيدليات أبوابهم امام المواطنين لتلبية حاجاتهم.