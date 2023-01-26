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ما هو السياق الذي سلكه الإفراج عن العوف؟.. هذا ما رواه نزار زكا

ما هو السياق الذي سلكه الإفراج عن العوف؟.. هذا ما رواه نزار زكا

ما تشهده ساحة القضاء فجّره التعارض في قرارات القاضيين عويدات والبيطار. وآخر هذه القرارات الإفراج عن موقوفي المرفأ وبينهم محمد زياد العوف الأميركي الجنسية.



فما هو السياق الذي سلكه الإفراج عن العوف؟



رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم نزار زكا روى التفاصيل في الفيديو اعلاه...

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