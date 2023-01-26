لقمة الأستاذ الرسمي قد تردّه عن الإضراب!

التعليم الرسمي ما زال أسير مطالب الأساتذة التي لم تلبّ حتى الآن

شدّ حبال جديد بين وزارة التربية وأساتذة التعليم الرسمي...



فوزير التربية وبالتفاوض مع الجهات المانحة توصّل الى تأمين مبلغ ٩٠ دولارا شهريا للعاملين في القطاع التربوي الرسمي، بالاضافة الى بدل مقطوع عن فترة ما قبل عطلة رأس السنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول المحدد بـ١٠٠ دولار تبعا لعملية التدقيق التي تشمل الحضور والإنتاجية.



ولكن الاساتذة رفضوا ذلك وتابعوا تحركاتهم في الشارع.