جدل في شأن وضع الموظفين المخلى سبيلهم في قضية المرفأ بالتصرف

بدري ضاهر زار مبنى الجمارك وقرار لرئاسة الحكومة بوضع المفرج عنهم في قضية المرفأ بتصرفها... فهل القرار قانوني؟

في ١٠ آب ٢٠٢٠ انعقدت جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي وفي ختامها أعلن رئيس الحكومة آنذاك حسان دياب إستقالة حكومته.



وفي هذه الجلسة وبحسب محاضر السرايا الحكومي اتخذ القرار الذي بموجبه يوضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم.