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بعد باسيل... فرنجية في بكركي: فهل تكسر زيارتهما الجمود السياسي الحاصل؟

ريمي درباس الكاتب: ريمي درباس
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-26 | 13:24
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بعد باسيل... فرنجية في بكركي: فهل تكسر زيارتهما الجمود السياسي الحاصل؟
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بعد باسيل... فرنجية في بكركي: فهل تكسر زيارتهما الجمود السياسي الحاصل؟

باسيل وفرنجية في بكركي

بمثابة اعلان ترشح، أتى كلام رئيس تيار المرده سليمان فرنجية من الصرح البطريركي في بكركي بعد اللقاء الذي جمعه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. 
 
 
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