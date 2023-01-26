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معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي... وفي قلب هذه الجوهرة برز جناح دار الضيافة
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-26 | 13:22
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معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي... وفي قلب هذه الجوهرة برز جناح دار الضيافة
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معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي... وفي قلب هذه الجوهرة برز جناح دار الضيافة
وكأنها إعادة اعتبار لتحفة معمارية في قلب طرابلس...
التحفة هي معرض رشيد كرامي الدولي، اما اعادة الضوء اليها، فجاءت عبر منح جائزة Agha Khan الهندسية العالمية لدار ضيافة حول إلى مشغل للنجارة في المعرض.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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