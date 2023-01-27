متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟

كونسورتيوم الشركات للتنقيب عن النفط والغاز يكتمل الأحد في البلوك رقم ٩



يوم الأحد يكتمل كونسورتيوم الشركات للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩ تحديدا وذلك بعد انضمام Qatar ENERGY عبر شركة مملوكة ١٠٠% من قبلها إلى شركتي total energies و ENI.



QATAR ENERGY حصلت على نسبة ٣٠ بالمئة من هذا الكونسورتيوم فهي استحوذت على حصة الدولة اللبنانية وهي ٢٠ بالمئة كما تنازلت لها TOTAL عن ٥ بالمئة من حصتها وكذلك تنازلت ENI عن ٥ بالمئة.