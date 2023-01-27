جرعة دعم لفوج اطفاء بيروت من اجل تغطية العمليات الانقاذية ضمن الشاطئ البحري لبيروت

انفجار مرفأ بيروت دمر العاصمة واحياءها السكنية وتسبب ايضا بتضرر معدات بحرية تابعة لوحدة الانقاذ البحري في فوج اطفاء بيروت ومن بينها ادوات بحرية ومراكب "زودياك" نفاثة اضافة الى معدات غطس .

تجهيزات لم تخضع للتصليح او يتم استبدالها باخرى جديدة رغم مرور اكثر من عامين على الانفجار.

دراجتا jet ski مائية جديدتان، ستساعدان وحدة الانقاذ البحري في عمليات الانقاذ السريع وتلبية النداء بالسرعة اللازمة خصوصا في عمليات انقاذ غرقى او اجلاء اشخاص من مراكب صغيرة تعرضت للغرق.

كما ستساهمان في اعادة تجهيز المركز البحري لفوج بيروت كي يكون على اهبة الاستعداد قبل موسم الصيف من اجل تغطية العمليات الانقاذية ضمن الشاطئ البحري لبيروت.