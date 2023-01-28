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ما هو عدد الساعات اليومية لزيادة التغذية الكهربائية؟

ما ينتظرُ اللبنانيين في الأيام المقبلة ما يعادل الـ250 ميغاواط...



المرحلةُ الأولى من خِطةِ كهرباء لبنان لرفعِ التغذية بالتيار الكهربائي انطلقت.



باخرتان محملتان بمادةِ الغاز الأويل أفرغتا حمولتَيهِما في معملي دير عمار والزهراني...



وما ينتظرُ اللبنانيين في الأيام المقبلة، هو ساعتان لساعتين ونصف كحد أقصى من التيار الكهربائي اي ما يعادل الـ250 ميغاواط.

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