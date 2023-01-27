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قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد

لارا الهاشم الكاتب: لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-27 | 13:27
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قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد
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قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد

عقبات امام البيطار في حال اصدر قراره الاتهامي

يوم الجمعة في قصر عدل بيروت يصح القول: "اذا بتكب الابرة بتسمع رنتها". 

انتهت تداعيات الخميس التي طيرت انعقاد مجلس القضاء الاعلى والذي لم يحدد جلسته المقبلة بعد خصوصاً بعدما فشلت مساعي عدد من اعضائه بالضغط لتعيين قاض يحقق مع القاضي طارق البيطار في ادعاء مدعي عام التمييز عليه باغتصاب السلطة. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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