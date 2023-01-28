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فرض ضريبة فريش على راتب الاساتذة الجامعيين يقابل بتحفظ من قبل ادارة الجامعات

فرض ضريبة فريش على راتب الاساتذة الجامعيين يقابل بتحفظ من قبل ادارة الجامعات

ضرائبٌ فرضت على القطاع الخاص الذي يتقاضى راتبه او جزء منه بالدولار، مع مفعول رجعي من الأول من كانون الثاني 2022.

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