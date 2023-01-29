لبنان بات على السكة العملية للتنقيب عن النفط... ماذا في التفاصيل؟

بات على السكة العملية للتنقيب عن النفط..



بات لبنان على السكة العملية للتنقيب عن النفط.



واقع يأتي مع إكتمال كونسورتيوم التنقيب بعد إنضمام "قطر للطاقة" كشريك في هذه العملية، إلى جانب توتال إنرجيز الفرنسية وإني الإيطالية، وفق إتفاقية وقعت اليوم في السراي الحكومي.



وقد إعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي رعى حفل التوقيع، أن بدء عملية الاستكشاف والانشطة البترولية في المياه اللبنانية، سوف يكون له الاثر الايجابي في المديَين القصير والمتوسط.



فماذا في تفاصيل اليوم النفطي الذي بدأ من وزارة الطاقة؟