هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق

هكذا يتم التلاعب بسعر الدولار!

في بلدان العالم، قرارات سياسية ونقدية وعوامل اقتصادية بتتحكم بسوق الصرف.



أما في لبنان، فهنا الضاحية: "ممنوع الدولار ينزل!!".. أهلا وسهلا فيكن في سوق العاصمة.



هذا "غروب" من "الغروبات" الاساسية على "الواتساب" التي تقرّر وتحدّد سعر صرف الدولار في السوق.