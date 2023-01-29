بالتواريخ.. متى سيبدأ لبنان باستخراجِ النفط والغاز؟

متى سيبدأُ لبنان باستخراجِ النفط والغاز؟ هو السؤالُ الشغل الشاغل للبنانيينَ..رئيس التنفيذي لشركةTotal energies باتريك بونيه وضع النقاط على الحروف وأكدَ أنّ الشركة حرصةٌ على بدء العمل في البلوك رقم 9 في أقربِ وقت ممكن..بحسب ما علمت ال LBCI ان شركة توتال energies أطلعت هيئة قطاع النفط اطلقَت مناقصةَ للتعاقد مع حفارة للتنقيب عن الغاز على ان يحدد موعد الحفر فورَ فضِ عروضِ باخرة الحفر. علمًا ان هناك مناقصاتٍ اخرى تتعلقُ بالخدمات والمعدات التي تستعمل في الحفر.