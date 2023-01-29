قطر للطاقة، توتال إينرجيز وإيني ... الى الاستكشاف والتنقيب درّ

دخول قطر على خطِ التنقيبِ على النفط والغاز.. ما الضمانة الا تهدر اموال القطاع؟



أصبروا أيّها اللبنانيين... هذه كانت رسالة الرئيس التنفيذي لشركةTotal energies باتريك بونيه من السرايا الحكومية خلال حفل توقيع دخولqatar energy رسميًا الى الكونسورتيوم للتنقيب عن الغاز والنفط في لبنان وتحديدا في البلوكين 4 و9 الى جانب شركة eni الايطالية وشركة total energies الفرنسية.

ليُصبِحَ الكونسورتيوم موزعًا على الشكل التالي: %30 في المئة لقطر انرجين ٣٥ لتوتال انرجينيز ٣٥ لـ إيني الايطالية.