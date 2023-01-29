دخول قطر الى كونسورتيوم النفط ضمانة، فهل سيخذلها اللبنانيون؟

تداعيات دخول قطر إلى كونسوريتوم التنقيب عن النفط على الإقتصاد اللبناني

بكثير ٍ من الإيجابية يقرأ خبراء اقتصاديون مؤشر دخول قطر إلى كونسوريتوم التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وهو ليس سوى البداية التي ستُستتبع بخطوات ٍأخرى، وسط معلومات ٍ عن رغبة الدوحة في الدخول أكثر فأكثر في الإقتصاد اللبناني، هي التي تملك احتياطات ٍ مالية ً وفيرة وعلاقات تبدأ غربا ً وتمتد الى أقصى الشرق.



لا شكَّ أن دخول دولة خليجية إلى هذا المجال في لبنان يحمل الكثير من الدلالات المهمة، ولا سيّما أنّ علاقة لبنان بدول الخليج شابتها توترات ٌ كثيرة في السنوات الأخيرة.