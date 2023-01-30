هل من حلول لتفادي ارتفاع الدولار؟

في ١٣ من الشهر الحالي كان سعر صرف الدولار ٤٨ ألف وفي ٢٧ منه بلغ ٦٣ ألف ليرة أي أن نسبة الزيادة في سعر صرف الدولار بلغت ٣٢،٣% في خلال ١٤ يوما وهي أعلى نسبة منذ أن بدأ تدهور سعر الليرة.