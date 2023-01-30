القضاء يسقط امام ملف المرفأ والحربُ شرِسة

التشتت في العدلية إنعكس في عدم دعوة مجلس القضاء للانعقاد

الطابق الرابع هذا من قصر عدل بيروت، أشبه ما يكون بالمحاور. المحور الاول يقع في النيابة العامة التمييزية حيث الدعم المطلق لموقف القاضي غسان عويدات السلبي من عودة القاضي طارق البيطار للعمل في تحقيقات المرفأ، والمحور الثاني يقع لجهة مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يقف ضمنيا مع البيطار.





