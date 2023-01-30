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ملف التربية أنجز أم لم ينجز لإحالته الى الجلسة؟ وأين تكمن العقبة؟

ريمي درباس الكاتب: ريمي درباس
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-30 | 13:48
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ملف التربية أنجز أم لم ينجز لإحالته الى الجلسة؟ وأين تكمن العقبة؟
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ملف التربية أنجز أم لم ينجز لإحالته الى الجلسة؟ وأين تكمن العقبة؟

الملف التربوي بات ملحا..

في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة التي إنعقدت في 18 كانون الثاني الحالي، كان بند القمح واحداً من البنود الملحة مثله مثل الكهرباء على جدول أعمال الجلسة. هذا البند لا يزال حتى الساعة ينتظر تحديد موعد لجلسة حكومية جديدة من اجل تأمين إعتماد بقيمة 8 مليون دولار اضافي لدعم شراء القمح لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الممتدة بين منتصف شباط موعد انتهاء احتياط القمح الموجود في لبنان وبداية آذار موعد الاستفادة من قرض البنك الدولي.

الى القمح، أضيف كذلك الملف التربوي الذي بات بدوره ملحاً والمتعلق ببت ملفي التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، لكن هذه الملفات وعلى الرغم من أهميتها، إلاّ أنها لم تحرك المعنيين لتحديد موعد لجلسة، فما الذي يؤخر انعقاد هذه الجلسة؟









 
 
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