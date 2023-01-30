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في واشنطن لقاءاتٌ سيجريها الوفد النيابي اللبناني.. ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-30 | 13:37
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في واشنطن لقاءاتٌ سيجريها الوفد النيابي اللبناني.. ماذا في التفاصيل؟
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في واشنطن لقاءاتٌ سيجريها الوفد النيابي اللبناني.. ماذا في التفاصيل؟
ماذا في التفاصيل؟
سيجري الوفد النيابي اللبناني في واشنطن لقاءاتٌ..
ماذا في التفاصيل؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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