حراك داخلي في أكثر من اتجاه.. وأسماء محددة في بورصة المرشحين

حراك داخلي في أكثر من اتجاه..



يبدو ان رئيس الحزب الاشتراكي الذي اعاد الحياة الى ملف الاستحقاق اللبناني على طريقته قبل أسبوعين، ماض في عملية التشاور مع كل الأطراف من اجل تحريك عجلة هذا الملف.