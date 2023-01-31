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التشتت والإنقسام هي الصورة التي تختصر الواقع في قصر العدل راهناً

التشتت والإنقسام هي الصورة التي تختصر الواقع في قصر العدل راهناً



التشتت والإنقسام هي الصورة التي تختصر الواقع في قصر العدل راهناً



تردد لا مثيل له من دون تحديد موعدٍ لإنعقاد مجلس القضاء الأعلى تجنبا لتكريس الإنقسام داخله، فهل ستتمّ الدعوة إليه بطريقة مفاجئة لمنع أيّ تحركات مواكبة في محيط العدلية؟

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