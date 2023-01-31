بعد تقرير الـLBCI عن المكب - القنبلة... إستفاق مسؤولو لبنان من غيبوبتهم

إجتماع سيعقد في السرايا الحكومي للبحث بخطورة مكب طرابلس وكيفية معالجته

وكأن الدولة اللبنانية بمن تبقى من رؤسائها ومسؤوليها كانت في إنتظار ان تكشف الـ LBCI عن خطورة مكب النفايات في طرابلس واحتمال إنفجاره كي تتحرك وعلى كل المستويات.



فبعد التقرير عن المكب - القنبلة والذي تضمن تقاريراً خطيرةً أعدها فوج الهندسة في الجيش اللبناني والخبير ريمون متري والهيئة الوطنية للطاقة الذرية بطلب من قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، علمت الـLBCI ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعت الى إجتماع سيعقد صباح الأربعاء في السرايا الحكومي برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد الركن محمد المصطفى، للبحث بخطورة مكب طرابلس وكيفية معالجته.