القوانين الاصلاحية على طاولة صندوق النقد الدولي في واشنطن

تلكؤ في تطبيق الإصلاحات المطلوبة: هذا ما اكده اعضاء في الـIMF لدى لقائهم الوفد النيابي اللبناني في واشنطن

تلكؤ في تطبيق الإصلاحات المطلوبة.. هذا ما اكده اعضاء في الـIMF لدى لقائهم الوفد النيابي اللبناني في واشنطن.



لقاءٌ استمر ساعتين، فند فيه الوفد النيابي اللبناني الخطوات التي بلغتها القوانين الاصلاحية، فيما اكد صندوق النقد الدولي أنه في حال مرّ عام على الإتفاق الموقع بينه وبين لبنان على مستوى الخبراء، قد يصبح اللبنانيون بحاجة لإتفاق جديد لاسيما ان الوضع الإقتصادي تغير بشكل كبير خصوصاً مع تدهور سعر الصرف، معتبرا ان لا انجازات اصلاحية يبنى عليها.