رسميا.. سعر الصرف الرسمي ١٥ الفاً

الـ15 ألف ليرة يدخل على خط أسعار صرف الدولار... فمن يطال؟

يوم الاربعاء 1 شباط يبدأ العمل رسميا بدولار الـ 15000 ليرة بالمصارف، بدلا من الـ 1500 ليرة.



أكثر من سيتأثر بهذا الإجراء هو كل من لديه قرض بالدولار.



فإذا كان لديك قرض شخصي أو سيارة أو قرض تجاري أو كريديت كارد أو حتى قرض سكني بالدولار، ستسدد دفعاتك الشهرية على سعر الـ15000 بدلا من 1500 ليرة.