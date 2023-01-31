المضاربون الكبار والمتلاعبون بسعر صرف الدولار ... المحاسبة لم تطاولهم بعد

فعل التحرك القضائي الأولي..اختفاء بعض الصرافين والمضاربين غير الشرعيين



كانوا هنا في بعض شوارع صيدا وساحة شتورا وشوارع أخرى... بعد طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من النيابة العامة المالية اصدار استنبات قضائية لملاحقة الصرافين غير الشرعيين والمضاربين على العملة غابوا عن هذه الشوارع.



هم الذين كنتم تشاهدونهم يحملون رزمات من الأموال ليعملوا كصرافين متجولين في الشوارع على طريقة "نالولني"... هؤلاء هم الصغار الذين اما أنهم يعملون لصالح صراف كبير أو يحاولون كسب مئات الآلاف يوميا....