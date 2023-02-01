الشأن الرئاسي حضر في جولة النواب اللبنانيين في واشنطن

فرضت السياسة نفسها وتحديداً ملف إنتخاب رئيس الجمهورية، واقعاً أساسياً في جولة الوفد النيابي اللبناني الى واشنطن.



من داخل البيت الأبيض، تعويل على انتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل العمل الحكومي، شددت عليه نادين زعتر مديرة مكتب لبنان والأردن في مجلس الأمن القومي بعد لقائها النواب الياس بو صعب، نعمه افرام وياسين ياسين.