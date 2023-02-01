قراءة في السعر الرسمي لدولار الـ١٥ ألف ليرة...

رفع السعر الرسمي للدولار إلى ١٥ ألف ليرة هو خطوة على طريق توحيد سعر الصرف كما يطالب صندوق النقد الدولي، ولكن هذا السعر الرسمي الجديد لا يزال بعيدا عن سعر الدولار في السوق الموازي الذي تجاوز الـ ٥٩ ألف ليرة، وعن سعر الدولار في منصة صيرفة والبالغ ٣٨ ألف ليرة، علما أن المواطنين الذين يستفيدون من التعميمين ١٥١ و١٥٨ سيتقاضون دولاراتهم على سعر ١٥ ألف ليرة بدلا من ٨ آلاف و١٢ ألف ليرة.