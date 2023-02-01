الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل يصبح التسعير بالسوبرماركات بالدولار؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-01 | 13:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
هل يصبح التسعير بالسوبرماركات بالدولار؟
0
min
هل يصبح التسعير بالسوبرماركات بالدولار؟
نتيجة تلاعب سعر صرف دولار السوق السوداء، اتجاه لتغيير آلية تسعير السلع في محال السوبرماركت.
فهل يصبح التسعير بالدولار ويعلن سعر الصرف يوميا؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
اقتصاد
التسعير
السوبرماركات
الدولار
التالي
في بكركي: قمة روحية مسيحية لبحث سبل الخروج من أزمة انتخاب الرئيس
بيروت يحقق فوزه الاول على سلا المغربي ببطولة دبي الدولية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
04:58
ملحم زين يموّل تركيب عواكس ضوئية بطول ١٢٠ كلم على طرقات لبنان (فيديو)
فنّ
04:58
ملحم زين يموّل تركيب عواكس ضوئية بطول ١٢٠ كلم على طرقات لبنان (فيديو)
0
أخبار لبنان
04:57
نقابة مالكي معامل تعبئة الغاز: سرقة المواطن متمادية فإلى متى تستمر عملية تبديل القوارير القديمة؟
أخبار لبنان
04:57
نقابة مالكي معامل تعبئة الغاز: سرقة المواطن متمادية فإلى متى تستمر عملية تبديل القوارير القديمة؟
0
فنّ
04:50
نجم "باب الحارة" هاني شاهين يعاني من الفقر: "عايشين عالزيت والزعتر وجزائي أموت شحاد"
فنّ
04:50
نجم "باب الحارة" هاني شاهين يعاني من الفقر: "عايشين عالزيت والزعتر وجزائي أموت شحاد"
0
أخبار دولية
04:31
إيران تعتبر اسرائيل "مسؤولة" عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع
أخبار دولية
04:31
إيران تعتبر اسرائيل "مسؤولة" عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الشأن الرئاسي حضر في جولة النواب اللبنانيين في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الشأن الرئاسي حضر في جولة النواب اللبنانيين في واشنطن
0
رياضة
13:35
فوز مثير لدينامو على Strong Group في دورة دبي
رياضة
13:35
فوز مثير لدينامو على Strong Group في دورة دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
0
أخبار دولية
13:32
المذنب الأخضر يزور الأرض بعد ٥٠ ألف عام!
أخبار دولية
13:32
المذنب الأخضر يزور الأرض بعد ٥٠ ألف عام!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:54
قائد الجيش يلتقي في هذه الأثناء سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري
آخر الأخبار
03:54
قائد الجيش يلتقي في هذه الأثناء سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري
0
فنّ
06:22
نانسي عجرم ترفض طرد معجب من حفلها: "حرام ما عمل شي ليه صار برّا؟" (فيديو)
فنّ
06:22
نانسي عجرم ترفض طرد معجب من حفلها: "حرام ما عمل شي ليه صار برّا؟" (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-02-01
معلومات للـLBCI: اللقاء بين القاضيين سهيل عبود والبيطار هو لايجاد حلّ معيّن في قضية انفجار مرفأ بيروت ويأتي عشية الاجتماعات التي حصلت بين وزير العدل وعبود وبين وزير العدل وعويدات
آخر الأخبار
2023-02-01
معلومات للـLBCI: اللقاء بين القاضيين سهيل عبود والبيطار هو لايجاد حلّ معيّن في قضية انفجار مرفأ بيروت ويأتي عشية الاجتماعات التي حصلت بين وزير العدل وعبود وبين وزير العدل وعويدات
0
أخبار لبنان
2023-01-25
إطلاق برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الاسكوا.. شيا: لمساعدة الجنود فيما نلح على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة
أخبار لبنان
2023-01-25
إطلاق برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الاسكوا.. شيا: لمساعدة الجنود فيما نلح على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الشأن الرئاسي حضر في جولة النواب اللبنانيين في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الشأن الرئاسي حضر في جولة النواب اللبنانيين في واشنطن
0
رياضة
13:35
فوز مثير لدينامو على Strong Group في دورة دبي
رياضة
13:35
فوز مثير لدينامو على Strong Group في دورة دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
0
أخبار دولية
13:32
المذنب الأخضر يزور الأرض بعد ٥٠ ألف عام!
أخبار دولية
13:32
المذنب الأخضر يزور الأرض بعد ٥٠ ألف عام!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في الرياض... ليلة تكريمية للفنان السعودي الراحل طلال مداح
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في الرياض... ليلة تكريمية للفنان السعودي الراحل طلال مداح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قمة روحية مسيحية طارئة فرضتها الظروف الاستثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قمة روحية مسيحية طارئة فرضتها الظروف الاستثنائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لقاءات الوفد النيابي اللبناني مستمرة في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لقاءات الوفد النيابي اللبناني مستمرة في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إجتماع أمني - قضائي - وزاري حول المكبّ القنبلة... هذه مقرراته
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إجتماع أمني - قضائي - وزاري حول المكبّ القنبلة... هذه مقرراته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
عدد من المدارس الخاصة اقفل اليوم... في حين فتح عدد آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:16
عدد من المدارس الخاصة اقفل اليوم... في حين فتح عدد آخر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:12
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:12
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
2
اقتصاد
09:08
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
اقتصاد
09:08
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
3
حال الطقس
06:51
هل تنحسر العاصفة الثلجية؟
حال الطقس
06:51
هل تنحسر العاصفة الثلجية؟
4
منوعات
08:26
نجت في اللحظة الأخيرة... صخرة ضخمة تخترق جدار منزل سيّدة وتكاد تسحقها!
منوعات
08:26
نجت في اللحظة الأخيرة... صخرة ضخمة تخترق جدار منزل سيّدة وتكاد تسحقها!
5
فنّ
05:40
الموت يُفجع باسم ياخور... "رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة"
فنّ
05:40
الموت يُفجع باسم ياخور... "رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة"
6
فنّ
05:29
لبنانيّة تبدع في The Voice كندا... كريستا ماريا أبو عقل تسجّل سابقة في تاريخ البرنامج (فيديو)
فنّ
05:29
لبنانيّة تبدع في The Voice كندا... كريستا ماريا أبو عقل تسجّل سابقة في تاريخ البرنامج (فيديو)
7
أخبار سياسية
03:53
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع
أخبار سياسية
03:53
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع
8
امن وقضاء
06:58
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
امن وقضاء
06:58
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store