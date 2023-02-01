عدد من المدارس الخاصة اقفل اليوم... في حين فتح عدد آخر

ارتفاع سعر صرف دولار السوق السوداء، جعل من الاوضاع المعيشية غير محمولة لشريحة كبيرة من المواطنين، منهم اساتذة الرسمي وحتى الخاص.



ولرفع الصوت والتحذير، عمد عدد من المدارس الخاصة الى الاقفال اليوم، في حين فتح عدد آخر.