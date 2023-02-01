قمة روحية مسيحية طارئة فرضتها الظروف الاستثنائية

اجتماعٌ في بكركي لبحث حلول الأزمة الرئاسية



هي قمة روحية مسيحية طارئة فرضتها الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد وفرضها بالدرجة الاولى حال اللا افق للازمة الرئاسية.

قمة تقرر موعدها على العجل بعدما سمع رأس الكنيسة المارونية من رؤساء الكنائس الاخرين في خلال زيارات المعايدة التي قام بها مؤخرا، تنويها بالجهود التي يبذلها وتفويضا ودعوة باسمهم جميعا، للاستمرار بجهوده للدفع في اتجاه الخروج من الازمة الرئاسية ومخاطبة ضمائر المسؤولين وخصوصا النواب للاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية.