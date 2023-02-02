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وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-02-02 | 06:43
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وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟
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وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟

وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي...

حركة لافتة محلية وإقليمية مرتبطة بالملف اللبناني تسجل اليوم. 

في لبنان، جولة يقوم بها المسؤول الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان السفير بيار دوكان، تتعلق بالدعم الفرنسي للبنان في مجال الطاقة. 

في الموازاة، وزيرة الخارجية الفرنسية في الرياض، في زيارة تقودها الى الإمارات، على مسافة أيام من الإجتماع السداسي المتوقع في باريس. 

وفي مقابل الحركة الفرنسية، وتحديداً في ملف الطاقة، خبر سلبي تلقاه لبنان من البنك الدولي بخصوص قرض تمويل إستجرار الغاز والطاقة من مصر والاردن. 
 
 
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