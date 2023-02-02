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دوكان عرض وفياض ملف الطاقة وكيفية زيادة ساعات التغذية... ماذا في التفاصيل؟
الكاتب:
بسام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-02 | 13:26
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دوكان عرض وفياض ملف الطاقة وكيفية زيادة ساعات التغذية... ماذا في التفاصيل؟
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دوكان عرض وفياض ملف الطاقة وكيفية زيادة ساعات التغذية... ماذا في التفاصيل؟
دوكان عرض وفياض ملف الطاقة وكيفية زيادة ساعات التغذية... ماذا في التفاصيل؟
لم يقتنع البنك الدولي بكل الخطوات التي حاولت وزارة الطاقة إدراجها ضمن الإصلاحات في قطاع الكهرباء فأبقى على موضوع تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن في الثلاجة..
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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