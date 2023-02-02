البنك الدولي ينعى قرض الكهرباء .. تنفيذ الإصلاحات أولاً

الآمال بوصول خطة الكهرباء بعيدة المدى إلى خواتيمها تبخرت

يستمر عدد من النواب في جولتهم الاميركية التي تنتهي الجمعة، فماذا في تفاصيل اللقاءات؟



كما أن الآمال بوصول خطة الكهرباء بعيدة المدى الى خواتيمها تبخرت.

خلاصة تأتي بعد تبلغ الوفد النيابي الموجود في واشنطن من البنك الدولي أن قرض الـ 300 مليون دولار لإستجرار الغاز من مصر و الطاقة من الأردن مجمد حالياً...