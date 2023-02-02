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رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا

رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا

رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس دارين لحود اكد للـLBCI انه حث النواب الذين زاروه على ضرورة انتخاب رئيس والمضي قدما بالاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، لكنه اعتبر ان منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر هو امر بحاجة للدراسة مطولًا.

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