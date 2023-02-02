بين الاعتمادات والإهراءات .. هل ضاع رغيف اللبناني؟

للحفاظ على أمنه الغذائي، يحتاج لبنان إلى 350 ألف طن من مخزون القمح والحبوب سنوياً.

مخزون ليس متاحاً حالياً في غياب الإهراءات التي دُمرت في إنفجار مرفأ بيروت، وبات البديل توزيع القمح على المطاحن فور وصوله الى لبنان.



أمام هذا الواقع، يأتي مسعى بناء اهراءات جديدة في مرفأي بيروت وطرابلس على مساحة 36 ألف متر مربّع في طرابلس تحديدا .



مشكلة الإهراءات، فاقمتها مشكلة تغطية حاجة الإستهلاك في فترة ألاسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك إلى حين وصول الدفعة الأولى من القمح الممول من قرضٍ البنك الدولي نهاية شباط الحالي او مطلع آذار المقبل حسب وزير الاقتصاد .