العام الدراسي رهينة عقد جلسة حكومية

في السرايا الحكومي، لقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولجنة الإنقاذ التربوي التي ضمت وزير التربية عباس الحلبي، النائبة السابقة بهية الحريري، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، ورئيس رابطة الجامعات الخاصة الأب سليم دكاش والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.



الاجتماع بحث في سبل إنقاذ العام الدراسي وفي تلبية مطالب الاساتذة في كافة القطاعات، وتم الاتفاق على خطة تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون مخصصة لحل هذا الملف.