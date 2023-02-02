نخبة من المسيحيين تطلق " النداء الأخير "

كل هذه الأزمات يقابلها المسؤولون عنها بصمت ... صمتٌ كسره "النداء الأخير" الذي أطلقته نخبة من المجتمع المسيحي.

هذه النخبة المؤلفة من دكاترة ومحامين وآباء في الكنيسة اجتمعوا باختلاف آرائهم ومجالاتهم للبحث في رؤية نهوض بعيدة عن عالم السياسة.



الأب طوني خضرة الى جانب الدكتور ايليا ايليا المؤمنان بقدرة اللبناني على تغيير هذا الوضع، أشارا للـLBCI الى أن هذا النداء هو محاكاة للواقع الذي نعيشه والحلول متنوعة.



أمام كل المشاكل المطروحة، حلول لا خلاف عليها بين الجماعات المسيحية الحاضرة..