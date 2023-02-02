أكثر من ٤٠ من نجوم العالم العربي على مسرح واحد…فما المناسبة؟

عندما مثّل الراحل طلال مدّاح هذا الدور في مسلسل الأصيل لم يكن يدرك أنه في العام ٢٠٠٠ سيهوي خلال حفل له في أبها السعودية ويفارق الحياة في المكان الأحب على قلبه: المسرح.



بعد اثنين وعشرين عاما تقريبا على وفاته، اجتمع على مسرح محمد عبدة في الرياض أكثر من ٤٠ فنانة وفنانا من حول العالم العربي لتكريم ذكرى الراحل طلال مدّاح بمبادرة وتنظيم هيئة الترفيه العامة.