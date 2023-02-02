الحزب في الرابية عشية الذكرى ال١٧ للتفاهم

الضوء على اللقاء بين الوفاء للمقاومة وعون... ماذا في التفاصيل؟

"هي زيارة تأكيد على الود ومتانة العلاقة وعمقها بين حزب الله وبين التيار الوطني الحر". بهذه العبارات اختصر زوار الرابية لقاءهم مع الرئيس العماد ميشال عون. وعبارات التأكيد على التمسك بالعلاقة بين الطرفين بالشكل التي بنيت عليه منذ تفاهم مار مخايل، شكلت مضمون رسالة الامين العام لحزب الله التي حملها الوفد للعماد عون.