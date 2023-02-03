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دوكان يواصل جولته في بيروت

تقارير نشرة الاخبار
2023-02-03 | 07:59
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دوكان يواصل جولته في بيروت
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دوكان يواصل جولته في بيروت
يستكمل المسؤول المكلف التنسيق الدولي للبنان الموفد الفرنسي بيار دوكانجولته على المسؤولين، ويبحث مع وزير الاشغال الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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