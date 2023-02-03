0min

الجميّل في المؤتمر العام للكتائب: سنعطّل الإنتخابات إذا ما أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطّي سلاح حزب الله.

الجميّل في المؤتمر العام للكتائب: سنعطّل الإنتخابات إذا ما أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطّي سلاح حزب الله.

الى جانب الحزبيين، جمع َحزب الكتائب في مؤتمره العام الثاني والثلاثين الأصدقاء والأحزاب والقوى الحليفة التي تتناغم مع موقفه.

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



