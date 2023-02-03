أرز بشري والمزار كفردبيان واللقلوق تستعد لموسم الثلج الواعد

مع "أول تلجة اول بيست" فتحت ابوابها لمحبي رياضة التزلج هي ارز بشري، وبعدها "بيست" كفرذبيان المزار التي ستفتح السبت، واللقلوق للأسبوع المقبل بعد العاصفة المنتظرة اعتبارا من ليل الأحد الاثنين.